Halkbank sınav sonuçları açıklandı

02 Eylül 2020

Kariyerini bankacılık sektöründe sürdürmek isteyenler merakla Halkbank sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama geldi ve Anadolu Üniversitesi Halkbank sınav sonuçlarını adayların erişimine açtı.

Halkbank sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Banka bünyesinde istihdam edilecek müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı, bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı bölümleri için alımlar yapılacak.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat bu alımlarda personellerin istihdam edileceği kentler olacak.

Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağrılacak.