Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Ağustos 2020

Kamu bankalarından biri olan Halkbank geniş kapsamlı bir personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için düzenlenen sınav 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar Halkbank sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

Sonuçlar bekleniyor

Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken, bu tarihe ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Ancak sınav sonuçlarına itirazların 12 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı biliniyor. Buradan yola çıkarak Halkbank sınav sonuçlarının kısa süre içinde açıklanacağını söylemek mümkün.

Halkbank bu sınavın sonuçlarını https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden adaylarla paylaşacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar 2 iş günü içerisinde sonuçlara itiraz edebilecekler.

Personeller hangi illerde istihdam edilecek?

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

Baraj puanı 60 olacak

Yapılacak yazılı sınavda adaylar "Genel Yetenek Testi"ne girecekler ve bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağırılacak.