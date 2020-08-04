Halkbank sınav yerleri açıklandı! İşte 2020 sınav giriş belgesi

04 Ağustos 2020

Halkbank Banko Asistanı alımı için başvuru işlemleri 12 Temmuz'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar heyecanla sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını beklemeye başladı. 3 Ağustos tarihinden itibaren Halkbank sınav giriş belgeleri "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden adaylarla paylaşıldı.

Son gün 7 Ağustos

Adaylar 2020 Halkbank sınav giriş belgelerini 7 Ağustos tarihine kadar alabilecekler. Adaylar sınav yerlerini öğrenmek için sisteme, kayıt sırasında kullandıkları e-posta adresleri ve oluşturduklarını aday şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler.

Sınav yerlerine girmek için belge şart

Adayların sınav yerlerine giriş yapabilmeleri için Halkbank sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sistemden alınan ve üzerinde bir değişiklik yapılmamış belgelerin yanı sıra adayların sınav girişinde TCKN bilgisini içeren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport ibraz etmeleri gerekiyor.

Personeller hangi illerde istihdam edilecek?

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

Baraj puanı 60 olacak

Yapılacak yazılı sınavda adaylar "Genel Yetenek Testi"ne girecekler ve bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağırılacak.