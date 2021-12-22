Halkbank’ın 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' reklam filmi Meclise taşındı

ANKARA(DÜNYA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemini açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Halkbank’ın TL’ye ilişkin yayınladığı reklam filmi tartışma yarattı, CHP konuyu Meclise taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövize endeksli Türk Lirası Mevduatı Sistemine geçildiğini açıkladığı günün ertesinde Halkbank’ın reklam filminin paylaşıldığını belirterek, “Bu reklam filminin çok önceden çekildiği ortada olduğuna göre döviz kurları zirvedeyken birilerinin çok büyük bir vurgun yaptığı iddiaları güçlenmektedir” dedi.

CHP’li Antmen şu soruları yöneltti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dövize endeksli Türk Lirası Mevduatı Sistemine geçildiğini açıkladığı 20 Aralık 2021 tarihinden hemen önce aynı gün dolar 18, Avro 20 Türk Lirası iken ertesi gün Dolar 12, Avro 15 Liraya düşmüştür. Bu reklam filmi çok önceden çekildiğine göre kimler dövizin bir anda düşeceğini biliyordu? Bu kişilerin banka hesapları incelenmiş midir? Büyük bir döviz vurgunu yaparak Türk Lirası alanlar ve yeni mevduat sistemiyle de bunların faizini vatandaşa yıkanlar kimler?

Bu reklam filmi hangi tarihte çekildi? Bu filmin çekilmesine ilk karar verildiği tarih nedir? Kimlerin talimatıyla böyle bir film çekilmesi önceden kararlaştırıldı? “