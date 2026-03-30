Hallerde çifte fatura alarmı: Ticaret Bakanlığı cezai süreç başlattı

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimlerde, bazı işletmelerin Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişi yaptığı tespit edildiği bildirildi.

Çifte fatura ve eksik beyan tespit edildi

Açıklamada, düşük fiyat bildirimlerinin birden fazla fatura düzenlenmesi, başka bir ifadeyle çifte fatura uygulamasına zemin hazırladığı belirtildi. Bu yöntemle hem vergi kaybı oluştuğu hem de perakende satışta fiyatların şişirilmesine imkan tanındığı ifade edildi.

Bakanlık, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilmesi nedeniyle rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiğini belirterek, söz konusu uygulamaların kamu gelirlerine zarar verdiğini ve piyasada haksız rekabet ile fahiş fiyat ortamını beslediğini vurguladı.

Dosyalar Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu’na gönderildi

Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından derhal cezai işlem başlatıldığı bildirildi.

Kanuna aykırı eylemlerin tespit edildiği firmalara ilişkin dosyaların ise detaylı inceleme yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na iletildiği kaydedildi.

Bakanlık: Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadele sürecek

Bakanlık, açıklamasında haksız ticari uygulamalar, fahiş fiyat ve stokçuluk başta olmak üzere ticari hayatın olağan akışını bozan her türlü eylemle mücadelenin süreceğini vurguladı.