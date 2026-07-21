Haluk Görgün duyurdu: TEI'deki yangın kontrol altına alındı

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Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yangında can kaybı yaşanmadığını belirterek, soğutma çalışmalarının ve yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Haluk Görgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Eskişehir’deki TEI yerleşkemizde meydana gelen yangın, ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır.

En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmaları ile olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir.

Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TEI ailemiz, ülkemizin millî teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir. Bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız.

Başta TEI ailemiz olmak üzere tüm savunma sanayii ekosistemimize geçmiş olsun diyor, yangına ivedilikle müdahale eden tüm kurumlarımıza ve fedakârca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum.

Bakan Kacır'dan geçmiş olsun mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TEI yerleşkesinde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

TEİ'deki tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun.

Allah, göz bebeği müesseselerimizi ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızı her türlü felaketten korusun.