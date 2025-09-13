Haluk Levent, Muğla konseri sonrası hastanelik oldu! Haluk Levent'e ne oldu? Haluk Levent sağlık durumu son dakika, Haluk Levent hastaneye mi kaldırıldı?

Google Haberler

Haluk Levent sevenlerini korkuttu! Muğla konseri sonrası hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Muğla'da verdiği konserin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Levent'in, strese bağlı olarak mide spazmı geçirdiği ve geceyi hastanede gözetim altında geçirdiği öğrenildi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, dün akşam Muğla'da verdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren olayda, şarkıcının strese bağlı olarak mide spazmı geçirdiği belirlendi.

Habertürk'ün haberine göre Muğla Ortaca'da bulunan Yücelen Hastanesi'ne götürülen Levent, gece boyunca doktor kontrolünde tutuldu.

