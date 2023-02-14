Son dakika gelişmesi: AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent trafik kazası geçirdi.

Haluk Levent'in Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin merkez üssü Pazarcık'a gidişi sırasında kaza geçirdiği bildirildi.

Geçirdiği kaza ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

"- Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum; kemer takmamıştım, kafamı 2 kez tavana çarptım.

- Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

- Gerçekten iyiyim"