Hamas 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti. İsrail ordusu, Kızıl Haç aracılığıyla esir cesedini Gazze’de teslim aldı. İsrail topraklarına sevk edilecek olan cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Hamas ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 25 esirin cesedini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi’nde 3 esirin cesedinin kaldığı tahmin ediliyor.