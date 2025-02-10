Hamas duyurdu: Rehine takası ertelendi

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde yapılması planlanan bir sonraki esir takası ertelendi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat’ta yapılması planlanan 6’ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

Son üç hafta boyunca İsrail’in ihlallerinin izlendiğine dikkat çeken Kassam Tugayları, İsrail’in yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünü geciktirdiğini, çeşitli bölgelerde saldırıların devam ettiğini ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının engellediğini vurguladı.

Hamas’ın İsrail’in aksine anlaşma çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden Kassam Tugayları, "Bu nedenle gelecek cumartesi serbest bırakılması planlanan siyonist esirlerin teslimi, bir sonraki duyuruya kadar ertelenecek. İsrail taahhüt ettiği sürece anlaşma şartlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz" dedi.