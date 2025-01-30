Hamas, Genelkurmay Başkanı Muhammed Deif'in ölümünü doğruladı

Hamas, askeri şefi Muhammed Deif’in ölümünü doğruladı. İsrail ordusu, Deif’in Ağustos ayında öldüğünü açıklamıştı ancak Hamas bu bilgiyi daha önce doğrulamamıştı. Deif, Gazze’deki ikinci rütbeli Hamas yetkilisi olarak, geçtiğimiz yıl İsrail güçleri tarafından öldürülen Yahya Sinvar’ın ardından geliyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) 2024’te Deif hakkında tutuklama emri çıkarmış, aynı zamanda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için de benzer tutuklama emirleri verilmişti.

Ayrıca Hamas Perşembe günü yaptığı açıklamada, Deif’in yardımcısı olan askeri komutan Mervan İsa’nın da öldüğünü duyurdu. ABD, İsa’nın ölümünü Mart 2024’te açıklamıştı. İsa, İsrail’in en çok aradığı teröristlerden biri olarak kabul ediliyordu.