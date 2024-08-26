Hamas, Tel Aviv'e M-90 füzesi ile saldırdı
Hamas, İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket fırlattığını duyurdu. Roketin Rişon LeTsiyon şehrinde açık bir alana isabet ettiği belirtildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamas, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv'e bir M-90 roketi fırlattığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri de ülkenin merkezindeki Rişon LeTsiyon şehrinde sirenlerin çaldığını açıkladı.
İsrail roketin Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden atıldığını belirtti.
Rişon LeTsiyon'da açık bir alana isabet ettiği ifade edilen roket dolayısıyla yaralanan olmadı.