İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un yönetiminde de olan Hamdi Akın ile ilgili yaşanan gelişme sonrası "Hamdi Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu sıklaştı.

Hamdi Akın kimdir?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954’te İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Ankara’da sürdüren Akın, Mustafa Kemal Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına öğrencilik döneminde atılan Akın, o yıllarda su ve yakıt depoları üretimiyle girişimcilik yolculuğuna başladı.

1976 yılında **Akfen**’i kurarak ticaret ve sanayi alanındaki faaliyetlerini büyüttü. İnşaat malzemeleri satışıyla başlayan şirket, zamanla altyapı yatırımlarına yöneldi. Akın’ın liderliğinde Akfen, Türkiye’nin önemli projelerinde yer aldı. Antalya Havalimanı Terminal Binası ile elde edilen başarı, grubun büyüme yolundaki ilk büyük adımı oldu.

1997’de **Tepe Grubu** ile ortaklık kurarak **TAV Havalimanları Holding**’in temellerini atan Akın, İstanbul Atatürk Havalimanı ihalesini kazanarak sektörde öncü bir konuma ulaştı. Bugün Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Hamdi Akın, enerji, turizm, gayrimenkul ve altyapı alanlarında faaliyet gösteren şirketleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak toplumsal gelişime destek veriyor.