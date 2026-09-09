Hamidiye Su'ya zam: Damacana ve pet şişe fiyatları değişti
İBB iştiraki Hamidiye Su, damacana ve pet şişe su fiyatlarına yüzde 13,33'e varan oranlarda zam yaptı. Eylül itibarıyla geçerli olan tarifede, aynı marka damacana iadesiyle alınan 19 litrelik su 150 liradan 170 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları AŞ, su ücretlerine yüzde 13,33'e varan oranda zam yaptı.
Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı 150 liradan yüzde 13,33 zamla 170 liraya yükseldi.
Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 170 liradan yüzde 11,76 artışla 190 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı 240 liradan yüzde 8,33 zamla 260 lira oldu.
Cam damacana iadeli suyun fiyatı ise 180 liradan yüzde 11,11 artışla 200 liraya çıktı.
Beşer litrelik 4 pet şişe su, 12'li 1,5 litre pet şişe su, 24'lü 0,5 litre pet şişe su ile 24'lü 0,33 litrelik pet şişe suyun fiyatı 216 liradan yüzde 1,85 zamla 220 liraya yükseldi.
Zam eylül ayı itibarıyla geçerli olmaya başladı.
Hamidiye Su, en son 20 Ocak'ta su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yapmıştı.