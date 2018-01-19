'Hamile çocuk' skandalında yeni gelişme

19 Ocak 2018

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin olarak, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görevli 2 personelin ifadeleri alındı.

Olaya ilişkin kamu görevlisinin "suçu bildirmemesi" eyleminden dolayı söz konusu 2 personel hakkında iddianame hazırlanarak, kamu davası açıldı.

Çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarına ilişkin ise "çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

Savcılık'tan "hamile çocuk skandalı"yla ilgili açıklama

Ne olmuştu?

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığı ve durumun polise bildirilmediği iddia edilmiş, olayla ilgili çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarına ilişkin "çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında soruşturma açılmıştı.

Kaynak: AA