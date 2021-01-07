Hamsi avı kısmi olarak 10 gün durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, sektör paydaşları, bilim insanları ve çok sayıda balıkçı ve balıkçılık örgütleri temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda, hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulması kararı alındı.

Buna göre, gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz'de hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış ve et verimlerinin oldukça düşük olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Özellikle bu yıl yaşanan çevresel ve iklimsel faktörlerin etkisine bağlı olarak gerçekleşen bu durum nedeniyle gerek balığın avlanabilir yasal boy uzunluğuna, gerekse de balığın biyolojik yapısına uygun olmayan avcılığın giderek artış gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Sonuç olarak da mevcut avlanılan balıkların avlanma miktarlarında, değerlendirilmeyen ve pazara sunulmayan balık miktarlarındaki oran artışı devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden, balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıktığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Sektör paydaşlarımız, bilim insanları ve çok sayıda balıkçı ve balıkçılık örgütleri temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda, hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulması kararı alınmıştır. Buna göre, İstanbul Boğazı’nın tamamında ve Karadeniz’de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda 08 Ocak saat 00.01’den itibaren 18 Ocak saat 00.00'a kadar 10 gün süreyle her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına izin verilmeyecektir. Bu süre içerisinde Bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde 10'ar günlük periyodlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecektir."

Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin batısında yasak yok

Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazının Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk tespit edilmediği için buralarda bir durdurma söz konusu olmayacağı belirtilen açıklamada, "Halkımızın hamsi ihtiyacı, hamsi avcılığının serbest olduğu alanlardan yakalanan ve soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürünlerle karşılanmaya devam edilecektir. Diğer taraftan istavrit, lüfer, mezgit, çaça gibi diğer türlerin avcılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Bakanlık olarak getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için, geçmişte olduğu gibi tüm imkanların seferber edilerek devam edileceğin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun için her türlü teknik ve altyapı önlemleri alınmıştır. Balıkçılarımızın yavru ve yeterli et verimliliğine sahip olmayan hamsileri avlamamaları, halkımızın da bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek, 9 santimetreden küçük hamsileri almamaları ve bu tür balık satışı yapanları, Tarım Orman İl/İlçe Müdürlüklerine veya Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesi bakımından önem taşımaktadır."