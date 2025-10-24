Hamsi fiyatları 3 kat düştü! Karadeniz bereketi ağlara vurdu: Vatandaş tezgaha akın etti

Av sezonunun bereketli geçmesiyle Karadeniz’den bol miktarda hamsi çıkmaya başladı. Edirne Balıkpazarı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren hamsi almak isteyen vatandaşlar tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu.

Balıkçılar, son günlerdeki av verimliliğinin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtiyor. Geçtiğimiz haftalarda 250–300 TL arasında satılan hamsi, bu hafta 100 TL’ye kadar geriledi.

“Vatandaşlarımız bol bol hamsi yesin”

Balıkçı Yakup Çimen, Karadeniz’den gelen bereketli avın tezgahlara yansıdığını söyledi.

Çimen, “Vatandaşlarımız bol bol hamsi yesin. Kilogramını 100 liradan veriyoruz. 250–300 liraya satıyorduk, hamsi bolluğu fiyatları düşürdü” dedi.

Balıkçılar, hamsi fiyatlarındaki bu düşüşün önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyor

Vatandaş memnun: İndirimli fiyatlarla balık zamanı

Balık tüketmeyi seven vatandaşlardan Eşref Gönder, fiyat düşüşünün sevindirici olduğunu belirterek, “Genellikle palamutu seviyorum ama hamsi indirimde olduğu için bu hafta onu tercih ediyoruz” dedi.

Bir diğer vatandaş Serdal Makas ise, ailece balık yemeyi sevdiklerini ifade ederek, “Hamsinin fiyatı gayet uygun, bu yıl bol bol balık yemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Hamsi sezonu bereketli başladı

Karadenizli balıkçılar, özellikle son haftalarda denizdeki hamsi miktarının arttığını ve bunun tezgahlara doğrudan yansıdığını ifade ediyor.

Uzmanlara göre bu yılki soğuk hava koşulları ve deniz sıcaklığındaki denge, hamsi popülasyonunu olumlu etkiledi.