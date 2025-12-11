Hamsi yeniden 200 TL’ye çıktı: Sezondaki bolluk kısa sürdü

Karadeniz’de av sezonu açıldığında en uygun fiyatlı balık olarak tüketicinin tercih ettiği hamsi, son haftalarda yaşanan arz azalması nedeniyle hızla zamlandı. Balıkçılar, yaşanan yükselişi “göç etkisi ve avdaki daralma” olarak değerlendiriyor.

Balık satıcısı Erdoğan Köseoğlu, fiyatlardaki değişime dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sezon başında hamsi 250–300 TL civarındaydı. Bolluk başlayınca 75–100 TL bandına indi, akşam saatlerinde 50 TL’yi bile gördük. Ancak hamsi göç balığıdır, bölgeden çekiliyor. Az yakalanınca fiyat doğal olarak yükseliyor. Piyasada buzhane ürünleri de var ama taze hamsinin alış ve satış maliyeti çok farklı. Buna rağmen hâlâ en çok talep gören balık hamsi.”