Hamsi yeniden tezgahlarda, 200 liradan alıcı buluyor

Zonguldak'ta balıkçı esnafı Oktay Ertürk, balık sezonunun seyrine ve tezgâhlardaki fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ertürk, sezon boyunca tüketicinin en çok hamsiye ilgi gösterdiğini belirtirken, palamudun bu yıl beklenen seviyede avlanamadığını söyledi.

Palamuttaki düşüşün nedenlerine değinen Ertürk, iklim koşullarındaki dalgalanmanın etkili olduğunu ifade ederek, "Palamut bu sene yapmadı. Sebebi hayvanın havyarını dökememesi. Hava bir soğuk bir sıcak yaptı. Palamut ise sıcağı sever. İstediği ortamı bulamayınca Karadeniz'den beklediğimiz o bolluk çıkmadı" dedi.

"Balık bol olursa ucuz, az olursa pahalı oluyor"

Balık fiyatlarının doğrudan deniz şartlarına bağlı olduğunu vurgulayan Ertürk, arz durumunun fiyatları belirlediğini belirterek, "Balık bol olursa ucuz, az olursa pahalı oluyor. Bizimle alakası yok. Hamsi 200 TL, mezgit 350 TL, istavrit 150 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı.

Ertürk, mevcut şartlara rağmen vatandaşlara taze ve uygun fiyatlı balık sunmak için çaba gösterdiklerini dile getirirken, sezonun bu şekilde devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.