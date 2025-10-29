Hamside fiyatlar düştü: “Sigaradan ucuz”

Havaların soğumasıyla Karadeniz’den bol miktarda hamsi çıkması, fiyatları aşağı çekti.

Süleymanpaşa’daki Salı Pazarı’nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, akşam saatlerinde hamsinin kilosu 50 liraya kadar düştü.

Balıkçı esnafı, “Bol çıkınca 50 lira, az çıkınca 250 lira. Trabzon Karadeniz hamsisi bunlar. Biz 20-25 liraya alıyoruz, vatandaş da bu sayede uygun fiyata yiyor” dedi.

Tezgâhların önünde uzun kuyruklar oluştu, birçok vatandaş poşet poşet hamsi aldı. Balıkçılar, sezon bereketinin sürmesi halinde fiyatların bir süre daha düşük kalabileceğini belirtti.