Hande Erçel gözaltına alındı, Hande Erçel gözaltına mı alındı? Hande Erçel neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bazı ünlü isimleri kapsayan ‘uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel, yurt dışından Türkiye'ye döndü.

Erçel, İstanbul'da adliyeye gelerek ifade verdi.

İfadesinin alınmasının ardından Erçel'in, gerekli incelemeler kapsamında saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Sosyal medyadan açıklama yapmıştı

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Erçel, sürece ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."