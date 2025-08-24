Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrıldı mı?
Hande Erçel - Hakan Sabancı çifti cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Erçel, Instagram hesabından Sabancı fotoğraflarını sildi. Bu gelişme "Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrıldı mı" sorusunu beraberinde getirdi.
Yaklaşık 3 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırdı. Bu gelişme sonrası ayrılık iddiaları ayyuka çıktı. Şimdi ünlü oyuncunun sevenleri "Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrıldı mı" sorusunu yöneltiyor.
Hande Erçel'in fotoğrafları silmesi ayrılık dedikodularını güçlendirdi. Çiftten henüz bir açıklama gelmedi.