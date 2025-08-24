Yaklaşık 3 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırdı. Bu gelişme sonrası ayrılık iddiaları ayyuka çıktı. Şimdi ünlü oyuncunun sevenleri "Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrıldı mı" sorusunu yöneltiyor.

Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrıldı mı?

Hande Erçel'in fotoğrafları silmesi ayrılık dedikodularını güçlendirdi. Çiftten henüz bir açıklama gelmedi.