Hanelerin %12’si 10 Nisan akşamı sokağa alışveriş için çıktı

17 Nisan 2020

Selenay Yağcı

Ipsos’a göre sokağa çıkma yasağı getirilmiş 31 ildeki hanelerin yüzde 12’si saat 22.00 – 24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktı.

En çok ekmek ve temel gıda alındı

Ipsos Hane Tüketim Paneli’deki ‘10 Nisan’da saat 22.00 – 24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktınız mı’ sorusunu, hanelerin yüzde 12’si ‘evet’ diye cevapladı. Panele üye olan ve sokağa çıkma yasağı getirilmiş 31 ilden seçilmiş 850 hane yanıtlarına göre en çok temel gıda, ekmek, su, süt ve hafta sonu etkisi ile kahvaltılık ürün alımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 İlde 10 Nisan akşamı alışveriş için sokağa çıkanlar en çok makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlar (%50) ve ekmek (49) satın aldı. En çok satın alınan diğer kategoriler ise hafta sonunun da etkisi ile zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünler oldu. Dışarı çıkanların yüzde 32’si süt, yüzdesi 25’i de su aldığını belirtti.