Hangi belediye başkanları AK Parti’ye geçecek? Çerçioğlu dışında o isimler de belli oldu

AK Parti bugün 24’ünci yıldönümünü kutlayacak. Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde AK Parti Genel Merkezi'nde bir tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açılış konuşmasını yapacak.

İl başkanları toplantısıyla aynı tarihe denk geldiği için kutlamaya Türkiye’nin dört bir yanından teşkilat üyeleri de katılacak.

Hangi belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor?

İşte bu toplantıda 9 belediyen AK Parti’ye katılımlar olacak.

Bu katılımların en dikkat çekici olanı ise ‘Topuklu Efe’ olarak anılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

CHP’den yoğun tepkiler yükselirken, 23 yıldır CHP’de siyaset yapan Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün verdiği sert tepki de “Çerçioğlu ile CHP arasındaki ipler tamamen koptu” şeklinde yorumlandı.

Peki Özlem Çerçioğlu dışında AK Parti’ye geçecek belediye başkanları kimler?

6 CHP'li, 2 İYİ Partili ve 1 bağımsız belediye başkanının AK Parti’ye katılması bekleniyor.

Bu isimlere rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.

İşte AK Parti'ye geçecek belediye başkanlarının isimleri...

CHP’den Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

İYİ Parti’den ise Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ile Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar’ın AK Parti saflarına katılması kesinleşti.

Kastamonu Bozkurt’tan bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Muammer Yanak da AK Parti’ye katılacak.