Hangi kaymakamlar açığa alındı? Görevden alınan kaymakamlar
İçişleri Bakanlığı, iki kaymakamı FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Peki hangi kaymakam açığa alındı, hangi kaymakam görevden alındı? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı çok sayıda kaymakamı açığa aldı. Bakanlık talimatıyla FETÖ soruşturması kapsamıyla bazı kaymakamlar görevinden alındı.
10 Eylül 2018'de göreve başlayan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile 7 Ağustos 2019'da göreve başlayan Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Bu isimlerin dışında Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl ve Çankırı ili Kurşunlu İlçe Kaymakamı görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Öte yandan 70'e yakın kaymakam hakkında açığa alınma işleminin uygulandığı belirtiliyor.