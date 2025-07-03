TÜİK'in, Haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,71 oranında artış gösterdi. Bu artış, özellikle tütün ürünleri ve ÖTV’ye tabi malların fiyatlarını etkiledi.

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini duyurdu.

En düşük ve en yüksek sigara fiyatı kaç lira oldu?

JTI (Japan Tobacco International) grubu, ÜFE’deki bu yükselişi takiben sigara fiyatlarına 5 TL zam yaptı. JTI markalarına ait en düşük sigara fiyatı 80 lira olurken en yüksek fiyatı ise 96 TL'ye çıktı. Buna göre, yeni tarife 4 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olacak