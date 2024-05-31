Hangi sokak köpekleri 'uyutulacak'? AK Partili yönetici tarif etti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 30 maddelik Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme hakkında "Tüm sokak hayvanları toplanacak ve itlaf edilecek, öldürülecek" şeklinde yanlış bilgilerin bulunduğunu, Anayasa'nın 56'ncı maddesine göre toplum sağlığı noktasında devletin önemli sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Güler, resmi rakamlara göre sahipsiz köpek sayısının yaklaşık 2-2.5 milyon olduğunu, genel tahminin yaklaşık 4-4.5 milyonu bulduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın bu konuda yaşadığı sıkıntılar var. Bizim bunu asla görmezden gelme imkanımız yok" dedi.

AK Partili Güler şunları söyledi: "Anatomik yapısı bozulmuş, farklı üreme durumundan kaynaklı saldırganlaşmış, normalleşmesi mümkün olmayan, kuduz riski taşıyan, hayvan sağlığı açısından olumsuz, hastalıklı, bizim merhamet iklimimize uygun olarak onları 'uyutma' dediğimiz şekilde normalleştirmemiz gerekiyor. 'Bütün sokak köpeklerini topluyorlar, bunlar öldürülecek...' Böyle bir şey söz konusu değil. Sorun belli. Bu hayvanları barınaklara almak, barınakların da kalitesini yükseltmek. Orada hem yaşamasını sağlamak hem bu tür olumsuz durumları olan köpeklerimizi ayırt etmek. 5199 sayılı Kanun'a baktığımızda tüm sorumluluk 25 bin üzerindeki ilçe belediyelerimiz, il belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizde. Bu kanun içerisinde sokak köpeklerini ve kedilerimizin barınacağı barınakları yapma zorunluluğu var."