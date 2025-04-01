Hapisteki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutukluluğunun 10. gününde sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayımladı.

İBB Başkanı mesajında protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan gençlere seslendi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Silivri’de dimdik duruyorum. Bu kumpaslar, yalanlar, dolanlar beni zerre etkilemiyor. Sizi de etkilemesin. Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

Bu mücadele uzun, taşlı, tozlu, engebeli bir yol demiştim. En büyük engeli aştık. Bakmayın bir avuç, toplumun huzuruna çıkamayan insanın iddialı, hırçın sözlerine. Kaybedeceklerini onlar da biliyor. Demokrasi ve Cumhuriyet yolu milletimizin yoludur ve milletimiz kazanacak, gençlik kazanacak, bir avuç insan kaybedecek. Tarih sizi yazacak gençler! Siz tarih yazacaksınız, dünyaya örnek olacaksınız!"

Ne olmuştu?

İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye yönelik soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğince 23 Mart'ta tutuklandı. Terör soruşturmasında ise İmamoğlu'na yönelik tutuklama talebi reddedildi. İmamoğlu kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İmamoğlu’nun tutuklandığı gün CHP'de gerçekleşen önseçimde Ekrem İmamoğlu partinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi.