Hareketlilik başladı: Odalar, seçim için tarih belirliyor

Odalar, TOBB Kanunu’na göre her dört yılda bir seçimlerini yenilemek zorunda. Seçimin yenilenebilmesi için 2022 Eylül’üne kadar tarih belirlenmesi gerekiyor. Türkiye’nin en büyük odalarında seçim tarihlerinin belirlendiği de öğrenildi.

İstanbul Ticaret Odası’nda seçimlerin kasım ayında yapılması kararlaştırıldı. Bazı odalarda da aday isimleri netleşmeye başladı.

TOBB’dan odalara seçim için henüz bir yazı gitmezken, TOBB seçimlerinin zamanında yapılıp yapılmayacağının Türkiye’nin genel seçimi için bir gösterge olacağı da belirtiliyor.