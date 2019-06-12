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Harmandalı çöplüğü, enerji santraline dönüştürülecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en önemli çevre projelerinden birine imza atacak. Eylül ayından itibaren İzmir’de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor.

Harmandalı çöplüğü, enerji santraline dönüştürülecek
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