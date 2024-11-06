Harris'in kazandığı eyaletler hangileri? ABD Başkanlık Seçimi'nde son durum!
ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimleri tüm hızıyla sürerken sonuçlar merakla bekleniyor. Harris'in kazandığı eyaletler şu şekilde sıralanıyor...
AA
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Tahminlere göre, ABD oylarının büyük kısmını alan Trump'ın 306, Harris'in ise 232 delege kazanması bekleniyor.
Trump 25 eyalette zaferini ilan etmişken, Harris'in kazandığı 17+1 eyalet şu şekilde sıralanıyor:
Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi.