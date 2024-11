Harris'in kazandığı eyaletler hangileri? ABD Başkanlık Seçimi'nde son durum!

Tahminlere göre, ABD oylarının büyük kısmını alan Trump'ın 306, Harris'in ise 232 delege kazanması bekleniyor.

Trump 25 eyalette zaferini ilan etmişken, Harris'in kazandığı 17+1 eyalet şu şekilde sıralanıyor:

Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi.