Harry Potter'ın ilk baskısı için yapılan çizim rekor fiyata satıldı

Harry Potter'ın ilk baskısı için yapılan çizim 1,9 milyon dolara alıcı buldu. BBC'nin haberine göre, müzayede evi "Sotheby's"ten yapılan açıklamada, eserin 400 ila 600 bin dolara alıcı bulunmasının beklendiği bildirildi.

Açık artırmanın 10 dakikada sona erdiği belirtilen açıklamada, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı için yapılan orijinal suluboya çiziminin 1,9 milyon dolara satıldığı ifade edildi.

Açıklamada, müzayedede alıcı bulan eserin "şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli Harry Potter eseri" olduğu kaydedildi.