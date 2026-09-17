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Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 17 Eylül 2026 sabahı gerçekleştirilen operasyonda, Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının yanı sıra olay tarihinde görev yapan iki eski savcı hakkında da işlem başlatıldı.

İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül 2026 saat 07.00’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen dört kişiden üçü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden Hasan Ataman Yıldırım’ın emekli Deniz Yüzbaşı ve Kozinoğlu’nun cezaevi koğuş arkadaşı olduğu belirtildi.

Eski başsavcı Ali İşgören de gözaltında

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali İşgören’in, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Haberde, İşgören’in önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği ifade edildi.

Dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Doğan’ın olay yeri incelemesine katıldığı ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı

Kozinoğlu’nun cezaevi koğuş arkadaşlarından emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hasan Atilla Uğur: Akşam İstanbul’a dönüp ifade vereceğim

Hasan Atilla Uğur, Tavır yazarı Can Özçelik’e yaptığı açıklamada, savcıların kendisini çağırmasını normal karşıladığını söyledi. Uğur, şehir dışında olduğunu, akşam İstanbul’a döneceğini ve ifade vereceğini belirtti.

Uğur ayrıca, koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da işlem yapıldığını belirterek, bildiklerini daha önce anlattıklarını ve yeniden ifade vereceklerini söyledi.