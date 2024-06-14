Hasan Can Kaya'dan 'Genç kızı alıkoydu' haberlerine yalanlama

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen HasanCan Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İddiaya göre; gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince Kaya tarafından alıkoyuldu.

Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı. İHA'nın haberine göre; taraflar Emniyet'e götürüldü ancak genç kızın şikâyetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hasan Can Kaya: İtibar suikastı yapılıyor

Konuyla ilgili sosyal medya platformu X'ten mesaj paylaşan Hasan Can Kaya, tüm iddiaları yalanlayarak "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim" açıklaması yaptı.

İkinci bir paylaşım yapan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" ifadelerini kullandı.