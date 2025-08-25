YouTube’daki yayınlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, sonrasında Acun Ilıcalı ile anlaşarak popüler programı Konuşanlar’ı Exxen platformuna taşımıştı. Dört yıl boyunca Exxen’de yayınlanan program, mizah anlayışı ve samimi formatıyla geniş kitlelerce takip edilmişti.

Uzun süredir hangi platformda yayınlanacağı merak edilen Konuşanlar için karar netleşti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hasan Can Kaya, yeni sezon için Disney Plus ile anlaşmaya vardı.

Böylece ünlü komedyenin sevilen programı Konuşanlar, yeni bölümleriyle artık Disney Plus ekranlarında izleyicilerle buluşacak.