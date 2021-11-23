Hasan Fehmi Güneş kimdir?
Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti. Hasan Fehmi Güneş, 1987'de SHP'den, 2002'de ise CHP'den İstanbul milletvekili seçilmişti.
Hasan Fehmi Güneş 87 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Fehmi Güneş'in ölüm haberini CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Twitter'dan duyurdu. Yıldız paylaşımında, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hasan Fehmi Güneş kimdir?
Hasan Fehmi Güneş, 1934 yılında Adapazarı'nda doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980) gibi görevlerde bulunan Hasan Fehmi Güneş, 1982 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den, 2002 seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.
Hasan Fehmi Güneş, 16 Ocak-5 Ekim 1979 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.