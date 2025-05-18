Hasanağa'da enginar hasatı başladı! Göbek kısmını şubatta sıraya girenler alabildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yetiştirilen coğrafi işaretli enginar, bu yıl hem verim hem de fiyat açısından üreticisini sevindirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020'de coğrafi işaret tescili alan Hasanağa enginarı, özellikle İstanbul mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi.

Bu yıl üreticiler, geçen yılki satış fiyatlarının ardından ekim alanlarını genişletti. 2024'te yaklaşık 350 bin adet enginar üretilen Hasanağa'da bu yıl 500 binin üzerinde rekolte bekleniyor. Hasanağa Muhtarı Rüstem Kartoğlu, bölgedeki enginarların mayıs ayında Bursa'da birçok evde pişirildiğini belirterek, İstanbul'un da Hasanağa enginarına yoğun talep gösterdiğini söyledi.

"Bursa ve İstanbul tüm üretimi tüketiyor"

Muhtar Kartoğlu, bazı satıcıların farklı bölgelerden gelen enginarları Hasanağa enginarı olarak pazarlamasından rahatsız olduklarını dile getirerek, "Hasanağa enginarı sadece Hasanağa'dan alınır. Üreticilerimiz kesip, işleyip vakumlayarak Bursa içine satıyorlar. Tüccarlar aracılığıyla İstanbul'a da götürülüyor. Sadece İstanbul ve Bursa enginarımızın hepsini tüketiyor" dedi.

Enginar üreticisi Mehmet Eren ise yaklaşık 20 yıldır enginar yetiştirdiğini belirterek, "5 yıldır kendim topluyorum, soyuyor, paketliyor ve satıyorum. Kendi arazimde 3 dönümde üretiyorum. Talep çok şu an yetiştiremiyorum. Bine yakın siparişim var ve büyümesini bekliyorum. Şubatta başlıyor siparişler. O zaman sıraya girenler ilk çıkan göbek kısmını alabiliyorlar. Şimdi sıraya girenler diğer kolların büyümesini bekleyecekler. Talep çok olunca bu yıl 3,5 dönüm daha ektim. İki yıldır güzel kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Göbek kısmı şubatta sipariş ediliyor

Hasanağa enginarının en lezzetli ve iri olan göbek kısmı için şubat ayında sipariş alınıyor. İlk kesimlerin ardından diğer kollar büyüdükçe hasat devam ediyor. Bu yıl enginarın tanesi 60-70 TL arasında alıcı bulurken, fiyatların yükselmesi üreticileri memnun etti.