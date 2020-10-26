26 Ekim 2020

Gazeteci Ahmet Hakan, köşe yazısında Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıkladı. Hakan yazısında Abdullah Gül, Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Meral Akşener ve İlhan Kesici gibi isimlerin isimleri öne çıksa da adayın Haşim Kılıç olacağını iddia etti.

Ahmet Hakan, Haşim Kılıç adı üzerinde ittifakın tüm parçalarının anlaşabileceğini, Haşim Kılıç'ın Ahmet Necdet Sezer gibi AYM'den gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Haşim Kılıç kimdir?

Haşim Kılıç, 13 Mart 1950 tarihinde Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta tamamlayan Haşim Kılıç, 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi.

1972 yılında buradan mezun olan Haşim Kılıç, 1974 yılınsa Sayıştay Başkanlığı'nda denetçi yardımcısı olarak göreve başladı ve ardından denetçi, başdenetçi unvanlarını aldı.

1985 yılında Sayıştay üyeliğine seçilen Haşim Kılıç, beş yıl süren üyeliğin ardından ise 1990 yılında Turgut Özal tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesinin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 22 Ekim 2007'de Tülay Tuğcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi.

Haşim Kılıç, 10 Şubat 2015 tarihinde yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli oldu.

Haşim Kılıç evli ve dört çocuk babası olup, Almanca bilmektedir.