Hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı.

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Bakan Koca: Araştırma sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı.

AK Partili Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.