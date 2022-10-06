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Hastanedeki görüntülerle ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da özel bir hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İçerenköy Bayındır Hastanesinde, yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul'da biri Samsun'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.