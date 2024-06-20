Hastanedeki Mazlum Çimen'den sevenlerine mesaj var!
18 Haziran'daki doğum gününde kalp krizi geçiren sanatçı Mazlum Çimen hastaneye kaldırılmıştı. Çimen, sağlık durumu iyiye gider gitmez sosyal medya üzerinden sevenlerine mesaj yolladı.
Haber Merkezi
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Yeni yaşını hastanede karşılamak zorunda kalan ve kalbine stent takılan Mazlum Çimen (66), sosyal medyadan sevenlerine ilettiği mesajla iyiye giden sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
"Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim."