Hastaneden Fatih Ürek açıklaması: Durumu kritik
Evinde kalbi duran ve 20 dakikalık müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama geldi. Açıklamada, Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ancak durumunun kritik olduğu bildirildi.
İstanbul'da evindeyken rahatsızlanan ve 20 dakika kadar kalbi duran 59 yaşındaki Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.
Yoğun bakımdaki Ürek'in tedavisi devam ederken, hastaneden yeni açıklama geldi.
"Durumu kritik seyretmekte"
Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.
Öte yandan durumu ağırlaşan Ürek'in yakınlarının hastaneye çağrıldığı bunun üzerine çok sayıda ünlü ismin sanatçıyı ziyaret ettiği öğrenildi.
Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığı ve bu nedenle kalbinin durduğu öne sürülmüş ancak menajeri iddiaları yalanlayarak, "Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır" demişti.