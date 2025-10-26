Hastaneden Fatih Ürek açıklaması: Durumu kritik

İstanbul'da evindeyken rahatsızlanan ve 20 dakika kadar kalbi duran 59 yaşındaki Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Yoğun bakımdaki Ürek'in tedavisi devam ederken, hastaneden yeni açıklama geldi.

"Durumu kritik seyretmekte"

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.

Öte yandan durumu ağırlaşan Ürek'in yakınlarının hastaneye çağrıldığı bunun üzerine çok sayıda ünlü ismin sanatçıyı ziyaret ettiği öğrenildi.

Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığı ve bu nedenle kalbinin durduğu öne sürülmüş ancak menajeri iddiaları yalanlayarak, "Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır" demişti.