Hastaneden fotoğraf paylaşınca... Mert Başaran takipçilerini korkuttu!

Son dönemde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren yatırım danışmanı Mert Başaran, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Takipçilerini tedirgin eden Başaran, yıllardan bu yana hem tansiyon hem de çarpıntı sorunu yaşadığını ve ilaç kullandığını aktardı.

Aynı zamanda çocukluktan beri uyku sorunu yaşadığını söyleyen Başaran mesajında, “Gece uyuyamam, sabah uyanamam. Zamansız uykum gelir ve arabayı köşeye çekip uyurum” ifadelerini kullandı.

Neden uyku apnesi çıktı

Tavsiyeleri ilgiyle takip edilen Başaran bu durumunun nedeninin ise uyku apnesi olduğunu uzun yıllar ihmal ettiği doktora gidince öğrendi.

Başaran yapılan tetkikler sonucu gece uyurken nefesinin 30, 40 kez 20, 30 saniye kadar durduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Kendi durumunun farkındalık yaratmak üzere sosyal medyadan paylaşan Mert Başaran, “Özellikle horlama, uyku sorunu ve uyandığında yorgun kalkma gibi sorunlarınız varsa mutlaka bu konuya odaklanın. Geç kalınca başka kalp sorunlarına neden olabiliyor” paylaşımı yaptı.

Uyku apnesi nedir?

Üst solunum yolunu içeren hava yollarının tıkanması nedeniyle horlamanın yaşandığı, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar kesilip geri başladığı solunum bozukluğuna uyku apnesi deniyor.

Uyku apnesi sabahları yorgun uyanma, dikkatsizlik gibi sorunlara neden olabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabilir.