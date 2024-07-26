Hastaneye kaldırılan MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın sağlık durumunda yeni gelişme

TBMM'deki Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP’li Erkan Akçay arasında sert bir tartışma yaşanmıştı.

Türkoğlu, Akçay’ın kendisine vurduğunu iddia ederek tepki göstermiş, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılmıştı. İHA'nın haberine göre, TBMM'deki gerginlik sonrası rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde kist olduğu tesit edildi.

Akçay’ın Pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.