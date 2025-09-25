Hastasını engelli bırakan doktora rekor tazminat istinafa taşındı

Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuk, bademcik ameliyatı sırasında solunum yolunun tıkanmasıyla beynine oksijen gitmeyince engelli kaldı. Küçük çocuğun ailesi, ihmali olduğu ve tıbbi yanlış uygulama yapıldığı iddiasıyla hastane ve hekim H.B.'den şikayetçi olarak tazminat davası açtı. Hastane ve hekim ise kanamanın ameliyatın komplikasyonlarından kaynaklandığını savunarak iddiaları reddetti.

Rekor tazminat

Tarafların savunmaları, adli tıp raporları ve bilirkişi raporlarının ardından görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti ameliyatı gerçekleştiren hekimi sorumlu tutarak yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 109 milyon TL'yi bulan rekor bir tazminat ödemesine hükmetti.

2018 yılında özel bir hastanede yaşanan olaya ilişkin yargı süreci devam ederken Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, hükmedilen tazminat miktarının kabul edilemez olduğunu belirterek, kararın ileriye dönük benzer operasyonları da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"20 bin lira olan ameliyat 150 bin liranın altında yapılmayacak"

Dr. Av. Bayram, "Şuanda yaşanan problem hekimlerin bundan sonra hiçbir ameliyatı yapmayacağı anlamına gelecek. Bu işten yine en fazla mağduriyet vatandaşa olacaktır. Bugün 15-20 bin lira olan bademcik ameliyatı bundan sonra 100-150 bin liranın altında yapılmayacak" dedi.

Talep edilen tazminatın doktorun mevcut geliriyle, yaptığı işle kabul edilemez bir rakam olduğunu ifade eden Dr. Av. Bayram, "Burada hekimin majör bir hatası yok. Kasten adam öldürme durumu olsa dahi böyle bir ceza alabilmeniz mümkün değil. Bu cezanın alınmasında en büyük sorun bilirkişi raporlarında bir standardizasyon olmaması" dedi.

Karar istinaf mahkemesinde

Mahkemenin yasal mevzuatlar gereği çelişkili raporları adli tıp kurumu 3'üncü üst ihtisas kurumuna göndermediğini ve burada bir eksiklik olduğunu düşündüklerini belirten Dr. Av. Bayram, "İnşallah istinaf mahkemesi bu eksikliği giderir diye düşünüyoruz. Bu rakam üzerinde konuşulacak yada kabul edilecek bir rakam değil" cedi.

Bilirkişi raporlarında tutarsızlık iddiası

Bilirkişi raporlarında tutarsızlık olduğunu belirten Bayram konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konunun uzmanları bilirkişi heyetleri ama ilk rapor ile ikinci rapor çok farklı. İlk raporda çok farklı tıp standartlarına aykırılık varken, ikinci raporda bunların hiçbirinden bahsedilmiyor.

Burada mavi kod verilmemesi bir eksiklik olarak kabul edilmiş, halbuki bir babanın çocuğunu alıp 5'inci kattan aşağılara doğru götürürken mavi kodu neresi için vereceğinizi sorgulamanız lazım. Bu arada ameliyata alınan bir kişi için artık mavi kod verilmesine yasal olarak da gerek yoktur. Burada aslında raporlar konusunda bir eksiklik yada yanlışlık olduğunu düşünüyorum.

O yüzden bu raporun gerçekten konusunda hakim insanlar tarafından tekrar değerlendirileceğini düşünüyorum.

Yargıtay başkanının yargı yılındaki açılış konuşmasından sonra bu kararın verilmesi de düşündürücüdür."