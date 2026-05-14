Hatalı park tartışmasında görüntü alan kişiye hapis cezası

İzmir'de yaşayan bir kişi, aracını hatalı park eden sürücüyü uyarıp aracını çekmesini istedi. Tartışma çıkınca araç sürücüsü, kendisini uyaran kişiyi kayda alıp görüntüleri iki farklı WhatsApp grubunda paylaştı. Bunun üzerine görüntüleri paylaşılan kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan hakkında dava açılan sanık, kendisine zarar verileceğinden endişe ettiği için müştekinin görüntüsünü çektiğini, delillerin kaybolmaması amacıyla da WhatsApp gruplarında paylaştığını savunarak beraat talebinde bulundu.

2 yıl 1 ay hapis cezası

Yerel mahkeme sanığın beraatına karar verse de, karara itiraz edilince İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, sanığın beyanının hayatın olağan akışına uygun olmadığını ve video kaydının suç olduğunu belirterek sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Adli makamlara sunmak yerine grupta paylaştı

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise eylemin "özel hayatın gizliliğini ifşa" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Kararı bozan Yargıtay, bu suç yönünden yeniden hüküm kurulması için dosyayı istinaf mahkemesine gönderdi.

Kamuya açık alanda bulunulmasının, bu alandaki her görüntü veya sesin dinlenilmesine, izlenilmesine, kaydedilmesine, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterildiği anlamına gelmeyeceği vurgulanan Yargıtay kararında, şunlar ifade edildi:

"Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun oluşabilmesi için bir özel hayat görüntüsü ya da sesinin, taksirle ya da tamamen hukuka uygun elde edilmiş olsa dahi, ilgilisinin rızası dışında ifşa edilmesi, yani yayılması, açığa vurulması, afişe edilmesi, ilan edilmesi, kamuoyuna duyurulması, aleniyet kazandırılması, özetle içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan kişi veya kişilerin bilgisine sunulması gerekir. İfşanın kabulü için ses veya görüntüyle özel hayatı ihlale uğrayan kişi anlaşılmalı, en azından anlaşılabilir olmalı ya da açıklanmalıdır."

Sanığın, kendisine zarar verileceği endişesiyle video kaydını başlattığını iddia ettiği hatırlatılan kararda, "Tartışmaya ilişkin video kaydını delil olarak adli makamlara sunmak yerine WhatsApp gruplarında paylaşan sanığın eylemi, hukuka uygunluk sınırları kapsamında değerlendirilemez." ifadesi kullanıldı.

Kararda, söz konusu eylemin "özel hayatın gizliliğini ifşa" suçunu oluşturduğuna işaret edildi.