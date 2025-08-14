Hatay alevlere teslim oldu! 540 kişi tahliye edildi

Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor.

Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Çıkan yangın sonucunda herhangi bir yaralama ve can kaybı bir durum olmadığı belirtildi.

"Mal ve can kaybımız söz konusu değil"

Vali Mustafa Masatlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, incelemelerinin ardından gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 19.10'da ihbarın geldiğini söyledi.

İhbar üzerine yangın bölgesine başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin intikal ettiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla bölgemizde 173 araç 470 personelle yangına müdahale ediliyor. Yukarıbucak ve Bademli mahallelerimizde tedbir amaçlı yaklaşık 540 vatandaşımızı da şu an itibarıyla tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi halinde burada bulunan boş konteynerlerimize vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Rüzgarla ilgili önemli bir risk şu an itibarıyla söz konusu değil. Arkadaşlarımız genel manada yangının seyriyle ilgili öngörüleri ölçüsünde tedbirlerini alıyorlar. Gerek araç planlaması, gerek personel planlaması da bu şekilde yapılıyor. İnşallah çok önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla da herhangi bir mal ve can kaybımız söz konusu değil."