Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın acı günü

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın annesi, 85 yaşındaki Nimet Savaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Savaş, annesinin vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Savaş, mesajında “Sevgili annem Nimet Savaş, tedavi gördüğü hastanede maalesef vefat etmiştir. Pandemi dolayısı ile acımızı telefonla arayarak, mesaj göndererek, sosyal medyadan yazarak paylaşan tüm hemşehri ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin.” ifadesini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Nimet Savaş’ın tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesinde yaşamını yitirdiği ve ‘85 yıllık ömrüne mütevazı bir yaşam sığdırdığı’ vurgulandı. ‘Tüm çocuklarını yokluklar içinde büyüten Nimet Savaş’ın vefatının başta Lütfü Savaş olmak üzere ailesini ve sevenlerini derinden etkilediği’ belirtilen açıklamada, Antakya Asri Mezarlık’ta yapılacak defin işlemlerinin pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşeceği, taziyelerin, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kabul edileceği kaydedildi.