Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Mehmet Öntürk kazandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazandı. Partililerle İl Seçim Kuruluna gittikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan CHP'nin adayı Lütfü Savaş, "sandıkta kazandıklarını, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemediklerini" belirtti.

Oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunan Savaş, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz" dedi.

Gazetecilerin "Sandıklarda kullanılan oylar, YSK'ye gelirken değişime mi uğradı?" şeklindeki sorusuna Savaş, "Bununla ilgili elimizde çok ihbar var" diye yanıt verdi.

Savaş, 9 bin oy farkla önde olduklarını savunarak, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı." ifadelerini kullandı.

"O kutsal hakkı kimseye yedirmeyeceğiz"

Geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"Tabii mesela şimdi Altınözü'nde sandıkların yüzde 45'inin ne olduğu belirsiz, tutanak ortada yok, sandık ortada yok ve bekletildiğini düşünüyoruz yani bu saate kadar bir sandık sayılmaz mı? İstanbul bitti, Hatay bitmedi. Hatay'da iktidarın beklediği çok şeyler var. Hatay'daki iktidarın beklediği çok şeyleri biliyoruz ama Hatay'ın da hakkı bizim için çok önemli, kutsal. O kutsal hakkı kimseye yedirmeyeceğiz."

Mehmet Öntürk: Bugün tarihi bir gün

Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlara hitabında herkese teşekkür etti.

Cumhur İttifakı olarak çok ciddi bir şekilde kenetlendiklerini belirten Öntürk, "Hatay, büyük bir afet yaşadı, yaşanan afette biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık, 'Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama Hatay'ı seven herkesi bu çatının altında bekliyoruz.' dedik, elhamdülillah o şekilde oldu. Allah milletimizden razı olsun. Şimdi artık kolları çemreyip inşallah hızlı bir şekilde şu memlekette bizden medet bekleyen, görev bekleyen insanlarımızı bir an önce mahallesine, yuvasına, evine kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

Yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini dile getiren Öntürk, ne söyledilerse hepsini yerine getireceklerini, milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.

Hizmet ederken adaletten şaşmayacaklarının altını çizen Öntürk, "Samandağ'a da aynı hizmeti yapacağız, İskenderun'a da aynı hizmeti yapacağız, Kırıkhan'a da Defne'ye de aynı hizmeti yapacağız. 15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah. Bu memleket, bu ayrımcılardan kurtuldu, bugün tarihi bir gün" şeklinde konuştu.