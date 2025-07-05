Hatay Dörtyol yanıyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Ekipler, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Yangın nedeniyle 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken; ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.
Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.